Come vedere Lazio-Inter gratis su DAZN: match in chiaro, la procedura

Come vedere Lazio-Inter gratis su DAZN: grandissimo annuncio in queste ore per gli appassionati di calcio e in particolare i tifosi biancocelesti e interisti. La partita, infatti, sarà in chiaro e potrà essere vista gratuitamente sulla stessa falsa riga del primo esperimento vincente con Milan-Napoli.

Lazio-Inter scenderanno in campo per la 16a giornata, con gara in programma in particolare lunedì 16 dicembre alle 20.45. Normalmente sarebbe stata in diretta su DAZN per gli abbonati, ma ci sarà appunto quest’eccezione che permetterà di vedere Lazio-Inter gratis su DAZN. Ma non propriamente a tutti, come del resto accaduto in occasione dell’ultima sperimentazione come dicevamo proprio in occasione di Milan-Napoli.

Come vedere Lazio-Inter gratis su DAZN

Potranno vedere Lazio-Inter gratis su DAZN i primi 2 milioni di utenti che faranno l’accesso. In occasione della per-partita, infatti, bisognerà accedere al sito di DAZN, registrarsi inserendo il proprio indirizzo email, e cliccare sulla partita per godersi l’evento. Se si è da smart-Tv, invece, bisogna cliccare su “Guarda Gratis” e inquadrare il QR Code con lo smartphone dove verrà chiesto l’inserimento dell’email.

Dove vedere Lazio-Inter, gara anche su Sky?

Dove vedere Lazio-Inter: la gara sarà in diretta anche su SkySport? Questa la domanda che si pongono i tifosi che hanno l'abbonamento e che possono vedere solo le tre partite in co-esclusiva di ogni turno. La risposta è negativa: Lazio-Inter non sarà su Sky. Solo su DAZN si potrà vedere la partita. Ma almeno, se si è tra i più rapidi e fortunati, si potrà vedere gratuitamente.