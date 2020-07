Calciomercato Napoli - Dopo l'annuncio di Victor Osimhen, ai microfoni di Sky è intervenuto il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per parlare anche di tanto altro.

De Laurentiis

Napoli, le parole di De Laurentiis su Gattuso

Con Gattuso iniziato un nuovo ciclo, lui è un uomo eccezionale che ha vinto tutto. Anche da calciatore. Ma se non sarà convinto dal nostro progetto, allora è giusto che vada via. Ma al momento io vorrei che restasse qui per iniziare un ciclo nuovo.