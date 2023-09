Clamoroso Salernitana, Dia rifiuta di tornare: spunta il duro striscione dei tifosi granata | FOTO

Ultime notizie. Davvero incredibile quello che sta succedendo in casa Salernitana, dove è letteralmente esploso il caso Boulaye Dia. Il giocatore rifiuta ancora di tornare a Salerno dopo la sosta per le nazionali ed è attualmente in Francia, dove continua a dichiarare di avere problemi personali. Il suo rientro a Salerno era previsto per mercoledì scorso.

Salernitana caso Dia, striscione dei tifosi

La situazione non è ovviamente andata giù nemmeno ai tifosi della Salernitana, che hanno deciso di prendere posizione con uno striscione indirizzato proprio allo stesso Dia.