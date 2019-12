FLASHBACK...su Sassuolo-Napoli: una recente sfida, ricca di difficoltà. Quando Higuain regalò i tre punti...

Ultime calcio Napoli - Un tuffo nel passato, di partita in partita. Con sguardo diverso: nostalgico. Questa è Flashback. Qui troverete le dichiarazioni dei protagonisti, quelle più incisive, gli episodi clou. Quelli che hanno fatto anche la storia, ma che è sempre bene rispolverare. Benvenuti.

Il Napoli e il Sassuolo si sono affrontati in un numero limitato di occasioni, visto il debutto recente nella massima serie del club neroverde. Le sfide tra le due squadre, però, sono un appuntamento che non manca di regalare colpi di scena e forti emozioni. La società partenopea supera abbondantemente il Sassuolo sia per quanto riguarda il numero di trofei e di riconoscimenti presenti nel suo palmarès, sia se si considera la posizione occupata nella classifica della Serie A, ma non basta e le gare sono sempre combattute. Il Sassuolo rievoca brutti ricordi: all’andata della stagione 2013/14, il pareggio di Zaza dopo il vantaggio di Dzemaili chiuse la luna di miele tra Napoli e Benitez. Insigne indovina il tiro a giro: 2-0 e Mapei violato.

Insigne

L'anno dopo, nel settembre, gli azzurri erano in grosse difficoltà. Higuain e Callejon con uno splendido gioco a due riescono a sbloccare il punteggio che resterà invariato fino alla fine. Ma nell'agosto del 2015 arriva la sconfitta. Maglia rossa e nuovo modulo, con Valdifiori in regia e Insigne dietro le punte Callejon e Higuain. Pochi secondi e Hamsik porta in vantaggio gli azzurri che subiscono poi il pari di Floro Flores e il gol del successo dei padroni di casa di Sansone. Un campo sempre complicato, come risulta dal 2-2 del 23 aprile 2017, ma anche quello del 2018 per 1-1, stesso punteggio dell'ultimo confronto della passata stagione.

