Napoli, buone notizie da Dimaro su Buongiorno e Olivera! Si rivedono in campo in ritiro: i dettagli | FOTO CN24

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Vi stiamo raccontanto in diretta video il sesto allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 4 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

Buone notizie per quel che riguarda Alessandro Buongiorno, che si rivede in campo, anche se solo per dei giri di campo: lavoro personalizzato in campo senza palla per il difensore azzurro. Mentre svolge lavoro personalizzato e a parte in campo anche Mathias Olivera, chiaramente senza palla. Al lavoro con uno dei preparatori azzurri, mentre Buongiorno prosegue i giri di campo fra gli applausi e il sostegno dei tifosi azzurri.