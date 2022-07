"Ma che ce ne fotte!": il comico Bolide regala la sua maglietta a Spalletti che la indossa! | FOTO CN24

Durante lo spettacolo di Made in Sud in piazza a Dimaro questa sera, il comico Alessandro Bolide ha regalato a Spalletti la maglia con il suo iconico motto, “Ma Che Ce Ne Fotte”. Il mister l'ha subito indossata. “La usi in conferenza per rispondere alle domande quest’anno!”, ha concluso Bolide. Clicca su foto allegate per vedere: