DIRETTA - Napoli Dimaro 2019 - Giorno 2: attivazione e riscaldamento sulla pista d'atletica! Assente Roberto Inglese

DIMARO FOLGARIDA. Il Napoli di Carlo Ancelotti inizia il ritiro estivo che si svolgerà a Dimaro Folgarida. La squadra sarà oggi impegnata nel terzo allenamento in Trentino per il Dimaro Ritiro Napoli 2019.

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - Giorno 2, allenamento pomeridiano in diretta su CalcioNapoli24

17.34 - I calciatori ritornano in campo. I portieri si allontanano dal resto del gruppo agli ordini di Nista.

17.32 - Alcuni curiosi si spingono quasi oltre le recinzioni per guardare da più vicino i propri beniamini.

17.30 - Roberto Inglese non è presente in campo.

17.28 - I ragazzi si spostano sulla pista d'atletia, riscaldamento e attivazione muscolare.

17.27 - Calciatori riuniti in mezzo al campo. Si aspettano ordini da parte dello staff! L'allenamento ha inizio.

17.25 - Applausi a scena parte per l'ingresso in campo di Ancelotti, Ghoulam e Callejon.

17.23 - Amin Younes e Lorenzo Sgarbi si scambiano il pallone.

17.23 - In campo anche il vicepresidente Edo De Laurentiis.

17.22 - Molti calciatori iniziano a cambiare gli scarpini dopo gli esercizi di riscaldamento in palestra.

17.20 - Tutto pronto per l'inizio effettivo della seduta pomeridiana.

17.17 - Roberto Inglese inizia a lavorare a parte. Il resto della squadra è in palestra.

17.15 - In campo anche Lorenzo Tonelli e Orestis Karnezis.

17.14 - Ovazione per Simone Verdi, appena entrato in campo a Carciato seguito da Idasiak e Zanoli

17.10 - Gaetano e Di Lorenzo effettuano esercizi nella vasca di sabbia. Tanta curiosità sugli spalti.

17.07 - Anche Labriola, Sgarbi e Gaetano si accingono a raggiungere il tendone adibito a palestra.

17:01 - Palmiero comincia la seduta in palestra

16:58 - Marfella e Zadadka raggiungono la palestra

16:46 - Anche Luperto va in palestra

16:44 - Dopo il sole misto acquazzone di questa mattina, torna il sereno sul comunale di Carciato

16:43 - Kevin Malcuit si dirige in palestra per la ripresa del lavoro

16:30 - Chiriches e Tutino si dirigono in palestra

Ritiro Napoli Dimaro

Dimaro, il ritiro del Napoli 2019 in diretta su CalcioNapoli24

Lista convocati Napoli, Dimaro 2019