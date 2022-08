Call conference tra Galliani e De Laurentiis per chiudere un colpo di mercato

Calciomercato Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie provenienti dal ritiro degli azzurri a Castel di Sangro, con il calciomercato che si appresta a vivere il suo ultimo mese e con il campionato ormai alle porte:

"Simeone e il Verona sanno di dover pazientare ancora: tutto è definito, ma ora c’è l’ultima call tra Galliani e De Laurentiis per definire gli ultimi dettagli dell’affare Petagna. Il Monza non se lo lascerà sfuggire, ma è evidente che cerca di risparmiare qualcosa. In ogni caso, la cessione è in dirittura d’arrivo. Il Napoli ha provato anche a offrire Ounas al Monza ma non c’è stata risposta positiva".