Vergara si prende l'Italia, Tuttosport: lui e altri quattro hanno aumentato la profondità del gruppo Mancini!

Ultime notizie Serie A - Il ct dell'Italia Roberto Mancini sui campi di Coverciano è riuscito in appena 15 giorni a erigere altri quattro pilastri su cui poggiare la sua nuova Italia. Quattro pilastri che hanno funzionato a meraviglia, come testimoniano i 7 punti e il secondo posto nel girone di Nations League, scrive Tuttosport.

Il primo pilastro è stato quello relativo al morale azzurro, poi il progetto tattico e l’atteggiamento coraggioso chiesto dal ct, ma non scriteriato. Gli altri pilastri Mancini li ha trovati negli uomini: