Vergara si prende l'Italia, Tuttosport: lui e altri quattro hanno aumentato la profondità del gruppo Mancini!
Ultime notizie Serie A - Il ct dell'Italia Roberto Mancini sui campi di Coverciano è riuscito in appena 15 giorni a erigere altri quattro pilastri su cui poggiare la sua nuova Italia. Quattro pilastri che hanno funzionato a meraviglia, come testimoniano i 7 punti e il secondo posto nel girone di Nations League, scrive Tuttosport.
Il primo pilastro è stato quello relativo al morale azzurro, poi il progetto tattico e l’atteggiamento coraggioso chiesto dal ct, ma non scriteriato. Gli altri pilastri Mancini li ha trovati negli uomini:
"In Pio Esposito, chiaramente investito del ruolo di punto di riferimento dell’attacco azzurro per i prossimi anni. E poi ci sono i giocatori rilanciati, come Frattesi e Fagioli, e quelli lanciati: dei nove alla prima convocazione in Nazionale, cinque sono stati subito protagonisti. Kayode, Doumbia, Romano, Vergara e Sebastiano Esposito hanno improvvisamente aumentato la profondità del gruppo azzurro"