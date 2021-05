Tuttosport pazzo di Osimhen: c’è da seguire con attenzione il lampo con la maglia numero 9. E' solo un anticipo per l'anno prossimo

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Vicotr Osimhen: "A Lille lo sapevano già, o almeno un’idea l’avevano. Qui, in Italia, ancora no. L’idea è quella di chi sia veramente Victor James Osimhen, pantera nera dal ciuffo biondo che ne azzecca un’altra, all’altezza del suo talento senza confronti. Segna due reti, fa segnare Lozano, ma costruisce pezzo per pezzo una vittoria anche limitata nelle proporzioni, visto quello che si è notato al Picco. Il Napoli straripa, ma se questo è un anticipo di quello che si potrebbe vedere tra un anno, beh allora c’è da seguire con attenzione il lampo con la maglia numero 9, perché è lui a mettere i numeri in ordine nella squadra di Gattuso".