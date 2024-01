Tuttosport - Mazzarri si aspetta due rinforzi al rientro dall'Arabia Saudita

Napoli Calcio - Come si legge su Tuttosport l'allenatore Walter Mazzarri si aspetta due rinforzi al rientro dall'Arabia Saudita:

"Poi, martedì il Napoli rientrerà a Castelvolturno per preparare la sfida di campionato contro la Lazio in programma domenica all’Olimpico. Per quell’appuntamento Mazzarri si aspetta gli altri due rinforzi promessi da De Laurentiis. Per il centrocampista di “impatto”, pare essersi raffreddata la pista Barak: la Fiorentina reclama l’obbligo di riscatto da 8 milioni, oltre ai 500mila euro per il prestito fino a giugno. Avanza, invece, l’ipotesi Orel Mangala del Nottingham Forest".