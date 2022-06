Tuttosport - Koulibaly-Juve: i bianconeri studiano uno scambio con il Napoli, i dettagli

Calciomercato Napoli - La Juve pronta ad uno scambio con il Napoli per avere Koulibaly. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport che inserisce nella trattativa un nome nuovo che potrebbe essere gradito a De Laurentiis.

Ecco cosa scrive Tuttosport:

"È esattamente il caso del Napoli qualora Koulibaly salutasse la compagnia. Merih Demiral è il jolly in mano a Cherubini e che il ds potrebbe giocarsi. Intanto a Napoli i tifosi faticano a capacitarsi della possibilità che Koulibaly lasci gli azzurri dopo otto stagioni meravigliose, nel corso delle quali la squadra era anche arrivata a un passo dallo scudetto. Eppure non ci si può nascondere dietro le ipotesi indesiderate: l’ex Genk e il suo entourage, che con Cherubini e i suoi collaboratori hanno un buon feeling, sanno bene che nel mercato bisogna cogliere le occasioni, come una Juventus a caccia di nuove certezze nel reparto difensivo oppure un Barcellona pronto a fare ponti d’oro per il senegalese malgrado il fatto che i catalani debbano prima operare pesantemente sul fronte cessioni. D’altro canto la linea del Napoli è chiarissima: basta con i super ingaggi, via al taglio degli stipendi più “fastidiosi” e i 6 milioni percepiti da KK non sono più considerati sopportabili".