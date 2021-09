Tuttosport - Il pari in rimonta col Leicester ha dato fiducia agli azzurri: la squadra sente forte l'entusiasmo dei tifosi

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Il pari in rimonta col Leicester ha dato fiducia agli azzurri, soprattutto per come è arrivato, adesso però bisogna mettere altri punti in cassaforte. Il campionato sta appassionando, tanto che il settore ospiti dello stadio Franchi di Firenze che ospiterà Fiorentina-Napoli domenica pomeriggio, è andato già esaurito nella giornata di lunedì. Tra i tifosi c’è tanta voglia di Napoli e l’entusiasmo lo sente forte anche la squadra, che sta rispondendo colpo su colpo unendo come sottolineano i numeri una fase difensiva ermetica a una offensiva ricca di soluzioni".