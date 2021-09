Tuttosport - Dubbio modulo per Allegri: la scelta definitiva solo pochi minuti prima della gara

Napoli calcio - Come si legge su Tuttosport in casa Juventus c'è solo il dubbio legato al modulo che deciderà di adottare Allegri: "In caso di difesa a 3 davanti a Szczesny spazio a De Ligt, Bonucci e Chiellini. In corsia, in mediana, De Sciglio (o Bernardeschi) a destra e Pellegrini a sinistra («Sono pronti, dovrò valutare chi far giocare»: Allegri dixit). In mezzo ci sarà di sicuro McKennie (in linea, oppure come trequartista) con Locatelli e Rabiot. Davanti Morata con uno tra Kulusevski e Kean. C’è tuttavia anche l’eventualità che De Sciglio e Pellegrini giochino in difesa, in linea con due difensori da scegliere tra De Ligt, Bonucci e Chiellini. L’escluso (Bonucci, forse) cederebbe il posto da titolare a Bernardeschi che si collocherebbe tra centrocampo e attacco: vuoi come esterno (e Rabiot a sinistra) vuoi come attaccante aggiunto del tridente".