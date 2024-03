"Ti faccio nero", risposta da applausi di Juan Jesus alla difesa di Acerbi: cosa ha detto al procuratore

Juan Jesus è stato ascoltato dalla Procura federale ieri per i fatti accaduti in Inter-Napoli con Francesco Acerbi. “Ti faccio nero”, avrebbe detto questo il difensore nerazzurro a sua detta respingendo le accuse di razzismo.

Cosa ha detto Juan Jesus a Chinè

Ma il difensore del Napoli non ci sta "Acerbi mi ha detto “vai via nero, sei solo un negro”, ha ribadito. Aggiungendo che è in Italia da 12 anni ed è capace di riconoscere bene un insulto razzista da un’offesa normale, ricordando pure le sue immediate proteste con l’arbitro La Penna. Acerbi da parte sua ha confermato la versione detta in precedenza ma in caso di conferma dell'offesa dal materiale raccolto, anche solo con una mezza ammissione dell'interista, farebbe scattare 10 giornate di squalifica.