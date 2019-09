Tensione alle stelle in casa Samp, gli ultrà tentano di aggredire Ferrero in un ristorante: partite le indagini

Notizie Calcio - Sale la tensione in casa Sampdoria. Come si legge nell'edizione odierna di Gazzetta, c'è stato un tentativo d'aggressione al presidente Ferrero da parte di alcuni tifosi doriani:

"Vergogna. non c’è limite al peggio nella guerra aperta fra alcuni sedicenti tifosi della Sampdoria ed il presidente Massimo Ferrero. Un gruppo di sconosciuti ha tentato infatti ieri all’ora di pranzo di arrivare a contatto con il presidente Massimo Ferrero che stava pranzando in un ristorante del centralissimo viale Brigate Bisagno, frequentato abitualmente dal numero uno della Samp. Immediato, però, l’intervento delle sue guardie del corpo e dei funzionari della Digos, che ormai da alcune settimane, su disposizione delle autorità, scortano il numero uno di Corte Lambruschini ogni volta in cui lui si sposta sul territorio genovese"