Taglio stipendi, Cdm: De Laurentiis a contatto con Insigne ma c'è da risolvere la grana multe

Ultime calcio - Da una parte il dialogo sindacale tra le associazioni di categoria, Lega e Aic, contemporaneamente quello interno perché ogni club ha una sua autonomia. In casa Napoli Lorenzo Insigne è tra i protagonisti del dialogo, sono giorni particolari per Insigne, passato dalle intuizioni sul campo a quelle da capitano mediatore.

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"L’Aic ha avuto contatti con tutti i capitani della serie A, Insigne ha discusso della questione stipendi anche con Gattuso, Giuntoli e De Laurentiis in qualità di interlocutore in grado di rappresentare lo spogliatoio. Un confronto necessario e anche produttivo, così come era accaduto anche in altre occasioni come per esempio nei giorni caldi del post-ammutinamento. La Juventus ha raggiunto un accordo storico che ha prodotto un effetto benefico di 90 milioni sul conto economico. De Laurentiis si sta muovendo in maniera collegiale con gli altri presidenti. La Lega Serie A ha proposto all’Aic d’interrompere gli stipendi fino a quando non terminerà l’emergenza coronavirus, di bloccare, quindi, i pagamenti ai calciatori non essendoci le prestazioni. Il confronto in casa Napoli va avanti, Insigne aggiorna i compagni nella chat di squadra. La situazione degli azzurri è più intricata rispetto ad altri club, perciò i calciatori da qualche settimana ne discutono con procuratori, avvocati e la stessa Aic. C’è la questione multe ad incidere sulla ricerca di una strada condivisa riguardo agli stipendi, il procedimento di circa 2,5 milioni complessivi fermo al Collegio Arbitrale e le preoccupazioni sull’eventuale procedimento sui diritti d’immagine".