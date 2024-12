Sotto gli occhi assonnati di De Laurentiis era arrivata una raccomandazione ai giocatori del Napoli

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito a Lazio-Napoli 3-1 di ieri sera in Coppa Italia:



"Quella di Conte non era pretattica e il Napoli si è presentato davvero all’Olimpico con una formazione completamente rivoluzionata, undici titolari diversi dal solito e una sola concessione alla continuità: la conferma dello stesso spartito tattico con cui gli azzurri stanno comandando la classifica in campionato. Raspadori si è infatti travestito da centrocampista ( al posto di McTominay) e Ngonge ha provato a imitare con alterne fortune Politano, dedicandosi molto pure alla fase difensiva. Dalla panchina è arrivata del resto la raccomandazione a tutta la squadra di proteggere il reparto arretrato, fragile sulle fasce laterali - con Zerbin adattato da terzino - e sperimentale anche al centro con la coppia formata da Rafa Marin e Juan Jesus: promosso addirittura capitano. Troppe novità per essere digerite in fretta, tant’è che la Lazio ne ha approfittato per impadronirsi fin dall’inizio del pallino del gioco, sotto gli occhi assonnati nella tribuna vip di Aurelio De Laurentiis".