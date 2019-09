Sorrisi, presentazioni e chiacchierata con Ancelotti: il primo giorno di Llorente a Castel Volturno

Il primo allenamento di Fernando Llorente è scivolato via tra sorrisi, presentazioni, una chiacchierata con Ancelotti e tanto lavoro. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Non è escluso che Carletto possa lanciare il navarro già sabato. In occasione della prima stagionale di campionato al San Paolo contro la Sampdoria: Llorente è reduce da un’estate di preparazione individuale e dunque soltanto ieri, e per la prima volta, ha respirato l’aria del gruppo. Della squadra: l’esperienza non gli manca, altroché, e considerando che da un punto di vista atletico s’è presentato in buone condizioni, non è escluso che Ancelotti possa decidere di lanciarlo dal primo minuto sabato 14 settembre con la Samp"