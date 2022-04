Smalling punta Osimhen, CorSport: c'è un dato fondamentale nelle ultime 10 partite di Serie A

Il confine tra tranquillità e ansia è racchiuso nel corpo di un uomo: c’è una Roma con Smalling, sicura e stabile, ce n’è un’altra senza Smalling, tremebonda e fragile. Ne parla il Corriere dello Sport.

"Adesso che Mourinho l’ha recuperato dopo un anno e mezzo di problemi fisici, nessuna partita sembra impossibile, nessun attacco sembra incontenibile. Alla vigilia dei tre tapponi da giocare in trasferta (Napoli, Inter e Leicester in sequenza) la sua sagoma di granito è la migliore garanzia per resistere alle intemperie. Lo raccontano le ultime 10 giornate di campionato, in cui Smalling è sempre stato in campo: squadra imbattuta e solo 8 gol subiti, che diventano appena 2 se consideriamo le ultime 6. È la sua prima volta in assoluto contro Osimhen, sarà interessante il loro confronto diretto"