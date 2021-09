"Siamo una squadra che sa dove vuole andare", Spalletti invoca un altro blitz esterno per restare in vetta

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sugli azzurri: "Il Napoli ha potuto sentirsi capolista da solo - dopo tre anni - appena per una notte, perché martedì sera l’Inter già le aveva sottratto il privilegio: Marassi sa di esame immediato con se stesso, per dimostrarsi di avere consistenza e quella continuità di risultato che Spalletti ha invocato appena settantadue ore prima, dopo il blitz della «Dacia Arena» e una prestazione da mille e una notte: «Siamo una squadra che sa dove vuole andare». Genova per lui è un messaggio da lanciare in bottiglia".