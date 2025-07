Calciomercato Napoli, chiuso l'affare con l'Udinese per Lorenzo Lucca: l'attaccante come riferisce Tuttomwercatoweb.com partirà da Linate alle 11 in direzione Roma, dove effettuerà le visite mediche con il club azzurro per poi raggiungere i compagni a Dimaro Folgarida per il ritiro trentino. Pronto un contratto fino al 2030, mentre ai friulani andranno subito 9 milioni per il prestito più 26 di obbligo di riscatto a giugno 2026.