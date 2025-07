Ritiro Dimaro 2025, anche il Club Napoli Bergamo Azzurra in Trentino per accogliere i campioni d'Italia

giovedì 17 luglio 2025, arriveranno a Dimaro Folgarida i campioni d’Italia del Napoli per l’inizio del loro ritiro estivo, che si terrà fino al 27 luglio 2025 nella splendida cornice della Val di Sole, al cospetto delle Dolomiti di Brenta e come ogni anno noi ci saremo: il Club Napoli Bergamo Azzurra è pronti ad accogliere il Napoli in questo ritiro. Da anni il Club Napoli Bergamo Azzurra accompagna la squadra azzurra nei suoi ritiri estivi a Dimaro. Siamo presenti già dal primo giorno e organizziamo l’accoglienza con entusiasmo genuino di tifosi che portano nel cuore la fede in quel Napoli che non smette mai di farci sognare. Il nostro mitico striscione steso in alto sull’Hotel Gran Vacanze di Dimaro, proprio all’ingresso del paese: impossibile non notarlo, splende visibile e radioso, l’azzurro che accompagna le auto, i passanti, i tifosi in transito. Sono ormai anni che questo simbolo campeggia, diventa parte del paesaggio, un marchio parallelo di identità e passione del Club Napoli Bergamo Azzurra, il segno evidente del nostro amore per il Napoli. ? Ma non siamo soli. A Dimaro ci ritroviamo, come ogni anno, insieme a tanti altri club dell’Associazione UANM – Unione Azzurra Napoli nel Mondo. Arrivano da ogni angolo d’Italia e anche dall’estero: club fratelli, amici, volti noti con cui condividiamo cori, ricordi, emozioni e quel calore tutto partenopeo che non conosce confini. È un momento speciale, di unione e festa: una vera e propria famiglia azzurra che si stringe intorno alla squadra. Noi siamo orgogliosi di portare una delegazione di Bergamo Azzurra all’ombra delle Dolomiti: lo facciamo con leggerezza, con sorrisi e cori, insieme. A Dimaro non si viene solo per vedere allenamenti e partite amichevoli (mercoledì 22 si sfida l’Arezzo, sabato 26 sarà la volta del Catanzaro alle 18) . È un’occasione di ritrovo, di vacanza vissuta insieme, tra cinema all’aperto, serate-evento, DJ set e incontri pubblici con i calciatori. E ogni anno, a scandire questi momenti, c’è anche il Club Napoli Bergamo Azzurra, con la sua presenza discreta ma significativa. Per noi del Club non è solo presenza: è affermazione del legame viscerale e profondo con i colori azzurri. È sentirci parte di una grande famiglia. È sentirsi a casa anche a 800 km da Napoli, e portare quel calore, quel senso di unità, in montagna. Siamo fianco a fianco con la squadra, fisicamente e con il cuore, per testimoniare cosa significhi amare davvero il Napoli. Domani mattina saremo lì, striscione al vento, bandiere pronte e passione alle stelle. Per il Club Napoli Bergamo Azzurra, si tratta di essere presenti, con orgoglio e fedeltà, a un appuntamento che, anno dopo anno, diventa sempre più parte del nostro calendario e dei nostri sentimenti. Forza Napoli e forza sempre Bergamo Azzurra!