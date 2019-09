Sarri in panchina, CorrSera: torna a Firenze dopo il problema fisico, dove perse lo scudetto

Il ritorno a casa è vicino: dal 28 maggio Maurizio Sarri non siede su una panchina per una sfida ufficiale e come quel giorno — finale di Europa League contro l’Arsenal — anche a Firenze dovrà pensare a una sola cosa: vincere. Il tecnico della Juve, reduce dalla polmonite che gli ha fatto saltare le prime due partite, migliora di giorno in giorno e ieri alla ripresa degli allenamenti era al suo posto, come del resto nel finale della scorsa settimana. Ed è pronto al debutto contro la Fiorentina al Franchi (proprio dove, con il Napoli, il 29 aprile 2018, perse lo scudetto) un doppio ritorno alle origini visto che l’epicentro del Sarrismo è situato nel Valdarno. Il campionato, per lui e forse anche per gli avversari, comincia adesso. E la Champions segue a ruota: mercoledì il debutto con l’Atletico. Lo riporta Il Corriere della Sera.