Roma, Ghisolfi sbotta: "D'accordo con Conte su Var e retropensieri: resto convintissimo che Lukaku andasse espulso contro di noi"

Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport in cui parla degli errori arbitrali che hanno finora danneggiato la squadra giallorossa. Il dirigente romanista ha calcolato 7 sviste accertate ai danni della Roma. Ghisolfi ha poi parlato anche delle parole di Conte sul Var dopo Inter Napoli e sul rosso che mancherebbe a Lukaku dopo la gara di una settimana fa al Maradona.

Ecco le dichiarazioni più importanti evidenziate da CalcioNapoli24 per quanto riguarda l'intervista rilasciata da Florent Ghisolfi al Corriere dello Sport:

"In questa stagione la Roma ne ha subìiti sette accertati, riconosciuti dalle principali testate nazionali e dalle moviole televisive. Nonostante ciò, il club ha sempre evitato di esasperare i toni della polemica, anche per non concedere alibi alla squadra in un momento tecnico particolare. Sette in tredici giornate sono troppi punti persi. Il problema è un altro: in nessuna delle sette occasioni l’arbitro ha fatto ricorso alla verifica video. Se gli episodi fossero stati rivisti dal Var quasi certamente i risultati finali sarebbero stati altri"

In altre parole, la pensate esattamente come Antonio Conte. "Nella sostanza, certo".

Anche voi, come Conte, volete cancellare alla fonte retropensieri del terzo tipo, se ho ben capito. "Vedi, è assai probabile che anche in questa stagione l’Italia possa avere cinque posti in Champions e, al netto degli errori commessi dalla squadra, un diverso trattamento avrebbe inciso in una forma meno impattante sulla classifica. Ti porto un esempio che i romanisti non hanno mai dimenticato: cosa sarebbe successo alla Roma e alle casse del club se l’arbitro Taylor avesse accordato quel rigore solare per fallo di mano di Fernando? Quell’errore ha cambiato la nostra storia e il nostro presente".

Sei proprio convinto che Lukaku dovesse essere espulso? "Convintissimo. Giallo il primo fallo su Celik e rosso diretto, non secondo giallo, su Svilar".