Rivincita Juan Jesus, decisivo contro la Fiorentina: pagelle altissime per il brasiliano

Notizie Napoli calcio. La squadra azzurra accede alla finale di Supercoppa dopo aver battuto per 3-0 la Fiorentina. Tra i migliori in campo c'è sicuramente Juan Jesus, autore anche dell'assist per l'iniziale vantaggio di Simeone.

Juan Jesus voti Napoli-Fiorentina 3-0

Ecco voti e pagelle di Juan Jesus sui quotidiani sportivi:

Gazzetta dello Sport 7 - Come gli altri, più degli altri. Oltre a non sbagliare nulla come i colleghi di reparto, si inventa una volata offensiva con tanto di assist millimetrico dalla trequarti per l'1-0. Applausi.

Corriere dello Sport 7 - Un panzer quando parte dalla sua area e cavalca come un’ala, triangolando con Rui e Kvara e spezzando un’ala di ruolo come Ikoné; delizioso quando invita in profondità Cholito-gol. Splendido anche in marcatura sui centravanti e nelle pulizie della zona pericolosa.

Tuttosport 7 - Da applausi la corsa a campo aperto al termine della quale innesca splendidamente Simeone. Non fatica a contenere Beltran & c.

Il Mattino 7,5 - Beltran lo impensierisce poco, lui s'inventa lo strappo galoppando via e rompendo gli equilibri della partita, puntando la linea altissima e servendo un assist d'oro per il gol di Cholito. Sceglie bene anche altre volte i tempi degli inserimenti.