Napoli Calcio - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il rinnovo contrattuale di Matteo Politano sarebbe in dirittura d'arrivo:

"Matteo Politano non andrà all’Al-Shabab, non sarà ceduto agli arabi nonostante l’offerta da 13 milioni al Napoli e quella da 18 milioni tra ingaggio e bonus confezionata al giocatore per due anni e mezzo. La conclusione naturale sarà il rinnovo: il suo agente Giuffredi e De Laurentiis stanno perfezionando l’accordo a Riyad".