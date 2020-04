Rinnovo Gattuso, CorSport: spuntano due indizi che lasciano pochi dubbi, maggio sarà decisivo

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Rino Gattuso: "La situazione, comunque, è piuttosto chiara almeno nei termini: Rino ha un contratto fino al 2021 ma il club entro il 30 giugno, e a fronte di una penale, può risolvere il rapporto unilateralmente con un anno di anticipo. Anche al tecnico è riconosciuta la medesima possibilità previo pagamento di una penale, però entro il 30 aprile, ma l'idea che possa avvalersene non sembra contemplata. Insomma, come nel caso dei giocatori, sembra proprio che maggio possa essere il mese propizio per definire la questione legata all'allenatore. Quando insomma dovrebbero essere consentiti nuovamente gli incontri, i faccia a faccia: l'ultimo, con De Laurentiis, andò in scena il 12 marzo. E si parlò di piani futuri: un altro indizio.