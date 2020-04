CorSport - Dal ribelle Milik fino alla clausola Zielinski: quattro rinnovi restano in sospeso nel Napoli

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa un punto della situazione sui rinnovi contrattuali in casa Napoli:

"Bloccata e per il momento senza sbocchi è la trattativa con Milik. Soprattutto per il nodo legato alla clausola rescissoria da 100 milioni: Arek, legato fino al 2021, non è convinto di continuare nonostante il club voglia confermarlo. Il problema della clausola riguarda anche il rinnovo-Zielinski, altro profilo in scadenza 2021, ma con lui le cose vanno molto meglio: regna l’ottimismo. Si tratta ancora con Fabian (2023), corteggiato molto seriamente dal Barça e soprattutto dal Real, e poi con Maksimovic (2021): il difensore serbo avrebbe dovuto già firmare a dicembre e poi a inizio marzo. Maggio dovrebbe portare molte risposte".