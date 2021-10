Probabili formazioni Fiorentina-Napoli, CorSport: Spalletti ricambia qualcosa, tre alternative in vista? [GRAFICO]

Napoli - L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli, settima giornata del campionato di Serie A.

QUI FIORENTINA

Nel 4-3-3 di Italiano sarà indisponibile Castrovilli. Davanti a Dragowski linea con Odriozola-Milenkovic-Nastasic-Biraghi, poi mediana formata da Bonaventura-Torreira-Duncan, in attacco terzetto Callejon-Vlahovic-Gonzalez. Torna Gonzalez dopo aver scontato il turno di squalifica. Castrovilli aggiunge altre due settimane di stop per il trauma toracico subìto a Genova.

QUI NAPOLI

Due indisponibili per Spalletti: Faouzi Ghoulam e Stanislav Lobotka. Davanti ad Ospina linea difensiva Di Lorenzo-Rrahmani-Koulibaly-Mario Rui. A centrocampo altra partenza dal 1’ per Anguissa al fianco di Fabian e Zielinski, poi Insigne e Lozano comporranno il terzetto con Victor Osimhen. Si ricambia qualcosa per Firenze. Probabile Rrahmani per Manolas, Anguissa in mezzo al campo e Lozano per Politano.