Ping pong Lega-Figc sui tempi dello statuto, CorrSera: Percassi è chiaro, serve subito il sostituto di Dal Pino

Una lettera civile nei toni ma ferma nella sostanza. La Lega di A non si rassegna al diniego già verbalmente comunicato da Gabriele Gravina e invia per iscritto alla Figc la richiesta di ottenere una proroga sino a fine marzo per adeguare lo statuto.

Ping pong Lega-Figc sui tempi dello statuto

Come riporta Il Corriere della Sera: