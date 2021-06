Osimhen-Lozano, il CorSport esalta il tandem azzurro: gioielli pregiati, è arrivato il momento di far fruttare gli investimenti

Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha dedicato un approfondimento al tandem Osimhen-Lozano, ovvero i due colpi più costosi della storia del Napoli.

Lozano ha ventisei anni (che compirà a luglio), Osimhen è addirittura un enfant-prodige, con i suoi ventitré anni (ma a dicembre, eh): uno può giocare a destra o, meglio ancora, a sinistra, per chiudere poi con il suo piede preferito; l’altro è terminale offensivo, centravanti multitasking, utile per varie soluzioni. La somma che dovrebbe fare la differenza non è nel costo affrontato dal Napoli per arricchire se stesso della giovane esuberanza di due attaccanti rapidi di gamba e anche di pensiero, ma nella naturalezza dimostrata dopo aver maturato esperienza, aver capito come vanno le cose in Italia, per cominciare a lanciarsi - e però assieme - nel futuro: Lozano è veloce, Osimhen forse di più. Hanno entrambi fretta di lasciarsi alle spalle una delusione che ancora brucia. E il vento sembra soffi alle loro spalle.