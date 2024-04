Olivera, recupero brillante dall'infortunio! Ecco quando torna in campo

Mathias Olivera è ancora infortunato, ma ci sono buone speranze di vederlo recuperato per sabato in Empoli-Napoli, prossima partita di campionato.

Olivera

Ultime notizie. Il terzino uruguayano del Napoli ha rimediato un infortunio muscolare ma - come riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno - lo sta superando "in maniera brillante", con "notevoli passi avanti". Lo staff medico del Napoli sta monitorando attentamente i progressi di Olivera, ma non si ha intenzione di forzare il suo rientro in campo.

Ecco perché Olivera sarà disponibile per la trasferta di Empoli soltanto se pienamente recuperato. In caso contrario, lo rivedremo in campo per Napoli-Roma.