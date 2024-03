Nessun pentimento di Acerbi davanti la Procura, ha spiegato il motivo delle scuse a Juan Jesus in campo

Ultime notizie calcio Napoli - Acerbi non si pente e non torna indietro cambiando versione. Va dritto per la sua strada e come già aveva rivelato a Spalletti ha giurato alla Procura Federale di non aver usato nessun tono razzista e discriminatorio nei confronti di Juan Jesus.

Acerbi-Juan Jesus, nessun pentimento e svelato il motivo delle scuse

Acerbi ha respinto ogni tipo di accusa senza prendere in considerazione nemmeno una forma di pentimento, tutt'al più un malinteso quello che è accaduto. L’unica incertezza, se possibile, l’avrebbe manifestata nel momento in cui gli è stato chiesto il motivo delle scuse rivolte a Juan Jesus. Come racconta il Corriere dello Sport, pare che se la sia cavata spiegando che, con la partita ancora in corso, voleva chiudere l’episodio senza ulteriori strascichi.