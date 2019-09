Napoli risponde a De Laurentiis, CorSport: al San Paolo con la Samp almeno 35mila spettatori! Impennata nella prevendita

Magari non sarà registrato uno di quei pienoni memorabili, considerando che martedì è già Champions, tuttavia l’idea è che la prima della stagione del Napoli al San Paolo sarà comunque una festa come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Parola ai dati: venticinquemila, gli spettatori assicurati fino a ieri in vista della partita di campionato. Una quota - messa insieme sommando i biglietti venduti agli abbonamenti sottoscritti - che autorizza a guardare con un certo ottimismo al traguardo finale: oggi, a metà settimana, sarà possibile eseguire una stima più precisa, ma sull’onda del trend in essere è possibile immaginare che la prima in casa dei ragazzi di Ancelotti nel nuovo stadio post Universiade sarà applaudita da almeno trentacinquemila persone. San Paolo protagonista atteso come e quanto Insigne, Mertens, Llorente e tutti gli altri che tra qualche giorno esordiranno a Fuorigrotta dopo due turni di campionato. Dopo la sosta e la ripresa regolare delle attività lavorative era quasi scontato archiviare un’impennata della prevendita"