Napoli, numeri da record! Gazzetta: c'è un traguardo effimero che apre all'idea scudetto

Notizie Napoli calcio. Non è vero che i numeri interessano relativamente. Quelli del Napoli, per esempio, rappresentano la forza di questa squadra, che pare non conosca ostacoli secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Napoli, numeri da record

"Finora ne ha vinte otto su otto, questo dato non lo si può considerare casuale, spiega l’andamento di questa squadra che sta sorprendendo per tenuta e continuità nei risultati. Con la vittoria sul Torino, Spalletti ha eguagliato la striscia di successi consecutivi, iniziali, ottenuta da Sarri nel campionato 2017-18. Un traguardo effimero, ci mancherebbe, ma che apre a nuove prospettive, all’idea di poter continuare a inseguire il sogno scudetto".