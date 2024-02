Napoli, i problemi restano e Osimhen non basta! Champions sempre più lontana

Il Napoli non vince in trasferta dal 25 novembre! A Cagliari non basta il gol di Victor Osimhen, perché il pareggio all'ultimo secondo dei sardi nega la gioia della vittoria agli azzuerri di Calzona.

Magra consolazione: il Napoli non segnava in trasferta da 526 minuti, digiuno interrotto dal gol di Osimhen, che raggiunge la doppia cifra tra coppe e campionato.

Cagliari-Napoli 1-1

Ultime notizie. Il Corriere della Sera oggi in edicola commenta così il pareggio del Napoli a Cagliari: "I problemi del Napoli, al terzo allenatore della stagione, restano. Fino al gol del vantaggio, il Cagliari si è comportato meglio". Alla fine, Politano e Simeone sprecano l'occasione del raddoppio e l'errore di Juan Jesus - che fa rimbalzare il pallopone dentro l'area - regala ai rossoblu il gol dell'1-1.

È il settimo punto conquistato dal Cagliari in pieno recupero. Ora per il Napoli la Champions è sempre più lontana.