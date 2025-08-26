Incredibile ma vero: quando gioca il Napoli nessuno va in bagno! ABC svela i dati dei consumi | FOTO

Quando il Napoli scende in campo, a Napoli non si va neanche in bagno. L'azienda idrica partenopea Acqua Bene Comune (ABC) ha rilevato un drastico calo nei consumi d’acqua durante le partite del Napoli, seguito da un impennata al termine dell’incontro.

In particolare, ABC ha analizzato i grafici relativi alla partita Parma-Napoli 0-0 dello scorso 18 maggio, giocata in contemporanea a Inter-Lazio 2-2, decisiva in chiave scudetto: durante il secondo tempo i consumi idrici sono diminuiti del 20?% rispetto alla media abituale. Significa che durante la partita non si riempiono pentole, non si lavano i pavimenti e, soprattutto, non si tirano gli scarichi, un'azione tra le più significative per quanto riguarda i consumi domestici.

