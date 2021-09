Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Napoli-Cagliari. I due ballottaggi per Spalletti riguardano RRahmani-Manolas e Politano-Lozano. Per il resto solita filastrocca con Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly e Mario Rui in difesa. A centrocampo Fabian Ruiz e Anguissa. Osimhen punta centrale sostenuto da Insigne e Zielinski. Mazzarri si copre passando dal 3-5-2 al 4-4-1-1.

Napoli-Cagliari