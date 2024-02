Come giocherà il Napoli di Calzona? Riunione tra tecnico e ADL: ribadito un concetto tanto caro al presidente

Ultimissime Napoli Calcio - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport nel confronto tra Francesco Calzona ed il presidente Aurelio De Laurentiis ieri a castel Volturno si è anche parlato della parte tattica relativa alle metodologie di lavoro nonché il modulo base da adottare. Il nuovo allenatore ha ribadito ad ADL quelle che saranno un po' le sue linee guida sotto questo punto di vista.

Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport in merito al colloquio avvenuto ieri tra il tecnico Calzona ed il presidente De Laurentiis:

"Il presidente ha anche avuto modo di confrontarsi con Calzona. D’altronde, i tempi ristretti con cui è stato messo sotto contratto il nuovo tecnico hanno impedito di approfondire diverse questioni di campo. Lunedì sono state affrontate quelle più impellenti, le dichiarazioni programmatiche hanno riguardato filosofia e concetti da adottare fino al termine della stagione, facendo passare per forza di cose in secondo piano le questioni più attuali del quotidiano. In linea generale, è stata ribadita la volontà di praticare quel 4-3-3 tanto caro a De Laurentiis, così come il modo di proporlo, fatto di riaggressione, costruzione studiata, baricentro alto".