Ultimissime Napoli - Come si legge su Marca, Sétien si affida anche un po' alla scaramanzia per passare il turno con il Napoli. Tra i pali della porta catalana ci sarà ter Stegen. Il portiere tedesco ha subito, da quando veste la maglia del Barcellona, soltanto 12 gol al Camp Nou in Champions League: nessuna squadra è mai riuscita a bucarlo due volte nella stessa gara tra le mura amiche nella massima competizione europea.