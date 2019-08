Manolas in supermercato a Quarto, scoppia il caos: travolto dai tifosi, scorta dei carabinieri per uscire dai negozi

Ultimissime calcio Napoli, incredibile episodio riportato dall'edizione on line de Il Mattino. Prima full immersion in città per Kostas Manolas. Il difensore greco ha subito conosciuto pregi e difetti dei tifosi partenopei. Il pregio sicuramente è l'affetto, il difetto è l'affetto che trascende in maleducazione e si trasforma in ossessione.

Manolas al supermercato a Quarto, ressa di tifosi: il greco scortato dai Carabinieri

L'ex Roma, nonostante la parentesi di Dimaro, non aveva ancora fatto i conti con la passione dei tifosi. E così, l'altro giorno, pensando di passare ancora inosservato, ha pensato di fare shopping al vicino centro commerciale di Quarto, con moglie e figli. Per uscire dai negozi, però, sono dovuti intervenire i carabinieri che lo hanno scortato fino alla sua auto. È una passione straordinaria che però ha spinto alcuni dei suoi amici del posto a lanciare un appello. Tra questi Intemerato, il famoso barbiere degli atleti azzurri. «Ha scelto di vivere qui sognando la tranquillità che magari Napoli non poteva dargli, spero che le persone capiscano quando è il momento giusto per fermarlo e per chiedere una foto o un autografo e quando è meglio lasciarlo da solo. Tuteliamo la sua riservatezza, altrimenti potrebbe decidere di andarsene. E sarebbe un peccato".