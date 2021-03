Manolas non è al top, Tuttosport: continua ad avere ancora un gonfiore alla caviglia infortunata un mese fa

Ultime notizie Napoli - La nuova data di Juventus-Napoli, spostata al 7 aprile, permetterà all'allenatore azzurro Gennaro Gattuso di preparare il big match con più serenità, venendo a cadere tra la sfida contro il Crotone e la trasferta contro la Sampdoria. Ne parla Tuttosport.

"La concentrazione ora potrà essere rivolta unicamente per il Milan, anche se Ringhio non potrà ancora disporre al 100 per 100 di Lozano e Manolas. Il difensore continua ad avere ancora un gonfiore alla caviglia infortunata lo scorso 6 febbraio a Genova, mentre il messicano non può essere lanciato nella mischia dal primo minuto per la paura che possa avere una ricaduta"