CONI, Malagò: "Scudetti? Non assegnarli sarebbe un segnale: è un sentimento diffuso tra la gente"

Ultimissime Napoli - Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "La Stampa": "Sono il primo a riconoscere la specificità del calcio e il diritto/dovere di cercare ogni strada per chiudere la stagione. Ma non hanno mai pensato a un’alternativa. Catia Pedrini, presidentessa del Modena Volley, ha detto che non potrà più permettersi l’ingaggio di Zaytsev dopo questa crisi e che per salvaguardare la società, parliamo di uno dei capisaldi della pallavolo, è disposta a lasciarlo andare nella prossima stagione. Invece di pensare al campionato o alle coppe, cerca di mettere in sicurezza il futuro. Perché il vero problema non è l’oggi ma il domani. Scudetti? Non mi permetto di parlare di etica. Ma è palese il bisogno di lasciare un segnale, è un sentimento molto diffuso tra la gente"