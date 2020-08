Lozano-Napoli, Il Mattino: il messicano non è incedibile, ma partirà solo in un caso

Ultime calciomercato Napoli. L'edizione odierna de Il Mattino, dopo la visita di Mino Raiola nel ritiro del Napoli, ha fatto il punto sulla situazione relativa ad Hirving Lozano:

"Il poliglotta manager italo-olandese ha parlato del futuro di Lozano. Il messicano vuole garanzie dopo l'arrivo di Osimhen e le voci dei nuovi acquisti in attacco. E il Napoli, Giuntoli, è stato chiaro: Lozano non è incedibile, ma inutile portare proposte di prestito. Può andar via ma solo con una proposta di almeno 40 milioni di euro, ovvero per una cessione a titolo definitivo".