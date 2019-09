Lozano boom, Gazzetta: è l'attaccante che mancava! Un'ala che si muove da centravanti avvoltoio

Notizie Calcio Napoli - Hirving Lozano show: per La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è il messicano il migliore in campo tra gli azzurri. Subentrato nella ripresa, ha subito cambiato il ritmo della partita realizzando anche la rete del 3-2:

L'attaccante che non c'era. Non è soltanto veloce, fa valere una certa resilenza nei corpo a corpo. E' un'ala, ma si muove da centravanti avvoltoio. Verà utile.

Un debutto da favola per il neo acquisto azzurro, e ancora una volta trova il gol già all'esordio: era successo sia col Pachuna che col PSV, e ora anche con la squadra di Carlo Ancelotti. Inoltre il 24enne batte da subito anche due record: