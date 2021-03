Lockdown nazionale? Ecco cosa filtra dal governo in vista di Pasqua

Covid Italia - Tutta la nazione in zona rossa nei weekend? Ancora non è stata presa una decisione. Come infatti riporta La Repubblica oggi in edicola, la decisione definitiva è stata rinviata a domani. Il Premier Mario Draghi valuterà le proposte del comitato tecnico scientifico e da lì sarà emesso il verdetto:

L’orientamento prevalente ieri in cabina di regia, dopo un’ora e mezza di confronto che ha confermato le diverse impostazioni tra le due anime del governo, sembra quello di insistere sulle chiusure localizzate e non adottare nuove restrizioni uguali su tutto il territorio nazionale. Nessun lockdown generalizzato. Le Regioni accelerano.