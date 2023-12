La difesa del Napoli subisce troppo! Gazzetta: c'è un pre-Kim e un dopo-Kim, due numeri spiegano tutto

Ultime notizie Napoli - La partenza del Napoli è stata altalenante e le prestazioni – scrive la Gazzetta dello Sport – raccontano quanto ci sia una predisposizione a “non annusare il pericolo”, rubando una frase di Gattuso.

Nanca il miglior difensore dell’ultima Serie A. Ma c’è stato un Napoli prima di Kim Min-jae e ce ne deve essere un altro anche ora. Il problema di fondo lo raccontano bene i numeri:

"Sesta difesa con 14 reti subite, peggio di Monza e Bologna. Però non può essere un problema di squadra o atteggiamento di fase difensiva: il Napoli è terzo per tiri subiti (131, meglio solo Inter e Roma) e quarto per tiri nello specchio subiti (dietro Inter, Roma e stavolta anche la Juve).

Ciò che i numeri non possono raccontare: con quale facilità gli avversari arrivino davanti a Meret. Il Napoli rischia tantissimo e regala sempre l’occasione all’avversario che può cambiare la partita"