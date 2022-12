L'avv. Grassani: "Caso Juventus? Ecco perchè manca il Napoli nella richiesta della procura federale FIGC"

L’avvocato esperto in diritto sportivo Mattia Grassani ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport parlando del caso Juventus e del ricorso della Procura Federale.

in cosa consiste il ricorso?

«Si tratta di un ricorso per revocazione, ossia dell’unico strumento che consente la riapertura di un procedimento su cui si è formato il giudicato»

E quali sono questi presupposti?

«Circostanze straordinarie quali l’emersione della falsità di prove utilizzate nel giudizio, l’omissione di fatti decisivi ai fini della decisione sopravvenuti dopo il processo o che non potevano essere conosciuti, un errore di fatto commesso dal giudice. Nelle 106 pagine del ricorso, la Procura Federale ha riproposto stralci del materiale trasmessogli dalla procura di Torino, sostenendo che, ove gli elementi emersi dall’indagine penale fossero stati conosciuti agli organi di giustizia, il procedimento avrebbe avuto un esito diverso».

Quindi in sostanza è stato riproposto il contenuto dell’atto di deferimento originario?

«Rispetto al procedimento originario mancano Napoli e Chievo, così come i loro dirigenti, perché le operazioni contestate ai due club non interessavano la Juventus. L’elemento di novità è che la procura ritiene di aver rinvenuto la prova che i valori attribuiti ai giocatori non fossero ancorati esclusivamente a valutazioni tecnico-sportive, ma assolvessero alla finalità di “aggiustare” i bilanci. Consiste, ovviamente, nelle intercettazioni».