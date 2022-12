Clamoroso Jorginho, vuole tornare a Napoli! Ingaggio spalmato: aspetta segnale da ADL

Calciomercato Napoli. Importante indiscrezione riportata da Repubblica che rilancia il nome di Jorginho per il Napoli. Il centrocampista italo-brasiliano non ha mai dimenticato la maglia azzurra e sarebbe pronto a tornare una volta terminato il suo contratto con il Chelsea (scadenza in estate).

Jorginho starebbe aspettando un segnale dal Napoli e da De Laurentiis, per coronare il suo sogno di vestire nuovamente quella maglia azzurra che gli è rimasta nel cuore. Ecco i dettagli

Il centrocampista italo-brasiliano, in scadenza di contratto col Chelsea a giugno, sta riflettendo sul da farsi e cerca di non affrettare le scelte. Il suo sogno è tornare al Napoli, la squadra che lo ha fatto diventare un top player come regista, ma Newcastle e Barcellona hanno già fatto passi importanti per averlo.

Lui aspetta una mossa da parte del Napoli e del suo presidente De Laurentiis. Desidera tornare a vestire la maglia azzurra, ma l’operazione resta piuttosto complessa: lo stesso De Laurentiis già dalla scorsa estate ha adottato una politica sugli ingaggi molto oculata e i 6 milioni che Jorginho attualmente guadagna in Inghilterra sono fuori portata per le casse societarie del Napoli. Il giocatore dovrebbe tagliarsi l’ingaggio del 50% o giù di lì: è disposto a venire incontro a De Laurentiis, magari spalmando l’ingaggio per più anni di contratto, ma per far partire la trattativa serve un passo da parte del presidente, che valutaanche altri profili per quel ruolo. Spalletti, ovviamente, accoglierebbe volentieri il centrocampista 31enne in rosa: tatticamente Jorginho gli permetterebbe di costruire, insieme a Lobokta (che ha trovato l’accordo per il rinnovo fino al 2027), un tandem di alto livello pronto ad alternarsi tra campionato e Champions League.